Мошенники обещают за деньги за лояльные проверки противопожарной безопасности

05.12.2018 14:32 206

Мошенники представляются сотрудниками МЧС и обманом добывают у них деньги, сообщила в среду, 5 декабря, пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Они звонят в торговые центры, кафе и рестораны, представляются руководителями ведомства и сообщат о скорой проверке. При этом за некоторую сумму обещают лояльность во время рейда.

Спасатели подчеркивают, что управления МЧС к подобным звонкам отношения не имеет. Сообщать о таких предложениях следует на телефон доверия ведомства и в правоохранительные органы.