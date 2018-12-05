Грабитель отобрал телефон и сережку у женщины в Обнинске

05.12.2018 14:22 197

Пьяный грабитель напал на женщину в подъезде дома на улице Гурьянова в Обнинске, сообщила в среду, 5 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Он зашел за ней в подъезд, схватил за шею, выдрал из уха сережку и потребовал отдать мобильный. Когда женщина отдала ему телефон — сбежал.

Полицейские нашли нападавшего в том числе и с помощью камер видеонаблюдения. Он признался и вернул телефон пострадавшей.

Нападавшему грозит до 7 лет за грабеж.