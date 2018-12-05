Пешеход попал под колеса иномарки на Платова

05.12.2018 12:54 260

В среду, 5 декабря, пешеход попал под колеса иномарки на улице Платова в Калуге.

ДТП произошло в 11:03 рядом с местным продуктовым магазином. На прохожего наехал автомобиль «Хендай Гетс». Ликвидировать последствия аварии прибыли 9 человек, в том числе спасатели, сотрудники ГИБДД и врачи «скорой».

В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.