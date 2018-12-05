Пешеход попал под колеса иномарки на Платова

В среду, 5 декабря, пешеход попал под колеса иномарки на улице Платова в Калуге.
ДТП произошло в 11:03 рядом с местным продуктовым магазином. На прохожего наехал автомобиль «Хендай Гетс». Ликвидировать последствия аварии прибыли 9 человек, в том числе спасатели, сотрудники ГИБДД и врачи «скорой».
В результате ДТП пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.
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