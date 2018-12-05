Сотруднику ФЭИ заплатили 400 тысяч за вынужденный прогул

05.12.2018 12:48 829

Суд восстановил незаконно уволенного работника обнинского АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 5 декабря.

Сотрудника уволили, когда он был на больничном, не потребовав от него объяснений за прогулы и не сообщив о претензиях по поводу отсутствия на работе.

Работника восстановили в прежней должности. Ему выплатили всю зарплату за вынужденный прогул — 400 тысяч рублей и 10 тысяч — моральную компенсацию.