Жители Тарусы обматерили полицейских и попали под суд

05.12.2018 10:57 368

Двух 30-летних жителей Тарусы обвиняют в оскорблении полицейских при исполнении, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 5 декабря.

Местные жители хулиганили в одном из кафе города ночью 27 сентября. Приехавшие на место дебоша сотрудники полиции предложили буянам отправится в отделение для составление протокола. В ответ хулиганы обругали сотрудников.

За публичное оскорбление сотрудников мужчинам грозит или штраф или исправительные работы.