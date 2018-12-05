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Мелких аварий стало меньше, крупных не было вовсе во вторник

05.12.2018 10:44 0 143
Мелких аварий стало меньше, крупных не было вовсе во вторник

Во вторник, 4 декабря, не было ни одного ДТП с пострадавшими в Калужской области.

Резко сократилось и количество мелких аварий. Их за день оформили 39, а в понедельник на дорогах произошло 60 столкновений.

За день в регионе штрафовали более 5,4 тысячи нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. 12 воителей были нетрезвы, 2 — выехали на «встречку», 16 — перевозили детей не по правилам. Пешеходов-нарушителей задержали 58.


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