«Шестерка» сбила пешехода под Белоусово

05.12.2018 09:43 211

В среду, 5 декабря, пешеход попал под колеса ВАЗ-2106 в Жуковском районе области.

ДТП произошло в 7:49 утра на 2 километре дороги «Белоусово-Серпухов» рядом с автобусной остановкой. Его последствия ликвидировали 8 человек: спасатели, ГИБДД, «Скорая».

В результате аварии пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.