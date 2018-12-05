Москвич ограбил парфюмерный магазин в Балабаново

05.12.2018 11:38 183

28-летнего жителя Москвы вычислили по камерам видеонаблюдения после ограбления магазина парфюмерии в Балабаново, сообщила в среду, 5 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина в торговом зале тщательно рассматривал витрины. Выбрав парфюм, он взял его и пошел на кассу. Часть духов спрятал и пронес незаметно мимо продавца, часть - оплатил. И скрылся.

Когда продавцы заметили пропажу парфюмерии, они обратились в полицию.

У молодого мужчины уже есть судимость.



