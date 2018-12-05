Мужчина по пути домой украл курицу и три яйца

05.12.2018 10:20 517

56-летний мужчина возвращался от приятеля после совместного распития алкоголя и обнаружил открытую дверь в квартиру, сообщила в среду, 5 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Он зашел в дом, прошел к холодильнику и взял оттуда пакет с курятиной и три яйца. После этого мужчина собрался уйти, но столкнулся в коридоре с хозяйкой квартиры. Она начала громко звать на помощь, из комнаты на крик вышел внук женщины.

Мужчина положил продукты на тумбочку и просил отпустить его, но потерпевшие вызвали полицию и передали вора сотрудникам органов.