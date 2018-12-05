Гость украл у хозяина бензопилу и продал

05.12.2018 09:06 106

Житель Изновсковского района поругался с женой, и та выгнала его из дома, сообщила в среду, 5 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина попросился пожить у приятеля. Они купили спиртное и вместе его распили.

Утром гость захотел опохмелиться, но денег у него не было. Тогда он взял бензопилу товарища и продал за 500 рублей. Реальная стоимость инструмента — 10 тысяч.

Через несколько дней хозяин обнаружил пропажу и пошел в полицию. Сотрудники органов вычислили вора, который сознался в содеянном.

Бензопилу изъяли у покупателя и вернули хозяину. Гостя будут судить за кражу.



