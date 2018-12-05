Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 05 декабря
$ 66.45 0.15
75.66 0.27
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Гость украл у хозяина бензопилу и продал

05.12.2018 09:06 0 106
Гость украл у хозяина бензопилу и продал

Житель Изновсковского района поругался с женой, и та выгнала его из дома, сообщила в среду, 5 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина попросился пожить у приятеля. Они купили спиртное и вместе его распили.

Утром гость захотел опохмелиться, но денег у него не было. Тогда он взял бензопилу товарища и продал за 500 рублей. Реальная стоимость инструмента — 10 тысяч.

Через несколько дней хозяин обнаружил пропажу и пошел в полицию. Сотрудники органов вычислили вора, который сознался в содеянном.

Бензопилу изъяли у покупателя и вернули хозяину. Гостя будут судить за кражу.


 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

«Шестерка» сбила пешехода под Белоусово 05.12.2018 09:43

Более 45 тысяч звонков получили операторы системы 112 за ноябрь 05.12.2018 08:00

Мужчина не смог арендовать квартиру в Козельском районе, хотя и заплатил 05.12.2018 06:42

Тарусского энергетика оштрафовали за плохое содержание высоковольтных линий 04.12.2018 21:17

Калужане попытались продать вещи, а лишились денег 04.12.2018 19:07

Один дом останется в Калуге без света 04.12.2018 18:01

Дома в Обнинске отключат от воды на весь день 04.12.2018 17:09

Военный заплатил долг когда наябедничали в его часть 04.12.2018 16:54

Женщины обманом завладели землей в Калуге 04.12.2018 14:27

Мироточивую икону привезут в калужский Никитский храм 04.12.2018 14:12


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

26 ноя 2018 10:57
Новости компаний

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Какие бухгалтерские услуги можно получить в Москве

«Центрофинанс»: простота  и оперативность микрокредитования

Особенность минитрактора Jinma 3244

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.