Один дом останется в Калуге без света

Электроэнергию планово отключат в среду, 5 декабря, в одном доме в Калуге.
Многоэтажка на Московской, 214 останется без света с 9:00 до 16:00, сообщает филиал «Калугаэнерго».
Свет в здании отключат из-за ремонтных работ в энергетическом узле самого дома.
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