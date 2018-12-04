Один дом останется в Калуге без света

04.12.2018 18:01 152

Электроэнергию планово отключат в среду, 5 декабря, в одном доме в Калуге. Многоэтажка на Московской, 214 останется без света с 9:00 до 16:00, сообщает филиал «Калугаэнерго». Свет в здании отключат из-за ремонтных работ в энергетическом узле самого дома.



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