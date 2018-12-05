Более 45 тысяч звонков получили операторы системы 112 за ноябрь

За ноябрь текущего года на телефон 112 в Калужской области позвонили 45,8 тысяч человек.
28% - вызовы экстренных служб. Чаще всего вызывают скорую, на втором месте по обращениям — полиция, на третьем — пожарные. При этом более чем в тысяче случаев были необходимы сразу две спецслужбы, а почти 400 раз вызывали сразу три подразделения.
18% обращений — аварии в системе ЖКХ, эвакуация машин, вопросы к госжилинспекции и справки. Такие звонки переадресовывали по нужным направлениям.
5,5% - детские шалости.
Остальные звонки не относятся к ведению системы.
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