Мужчина не смог арендовать квартиру в Козельском районе, хотя и заплатил

05.12.2018 06:42 207

Мужчина заплатил более 7 тысяч рублей за аренду квартиры в Козельском районе, но жилья не получил, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Квартиру он нашел на сайте, связался с арендодателем, отправил деньги, но мошенники после получения перевода перестали выходить с ним на связь.

По такой же схеме обманули и нескольких жителей Калуги.