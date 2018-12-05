Мужчина не смог арендовать квартиру в Козельском районе, хотя и заплатил

Мужчина заплатил более 7 тысяч рублей за аренду квартиры в Козельском районе, но жилья не получил, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба областного УМВД.
Квартиру он нашел на сайте, связался с арендодателем, отправил деньги, но мошенники после получения перевода перестали выходить с ним на связь.
По такой же схеме обманули и нескольких жителей Калуги.
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