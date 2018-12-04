Дома в Обнинске отключат от воды на весь день

04.12.2018 17:09 129

Подачу воды отключат в Обнинске в среду, 5 декабря, для ремонтных работ на водопроводе.

Воды с 9:00 не будет в домах:

пр. Маркса, 80, 82, 84, 86, 90;

ул. Энгельса, 30, 32

Включить снабжение планируют часов в 17.

С 10:00 подвезут питьевую воду. Машина будет стоять у входа в детский сад №32 со сторны проспекта Маркса.