Тарусского энергетика оштрафовали за плохое содержание высоковольтных линий

04.12.2018 21:17 152

Тарусский РЭС не вовремя выполнял профилактические работы, чтобы не было преждевременного износа элементов высоковольной линии, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Также деревья и кусты росли к ЛЭП ближе, чем положено.

Начальника РЭС оштрафовали на 3,5 тысячи рублей. Его начальству направлено предписание об устранении нарушений.