Калужане попытались продать вещи, а лишились денег

04.12.2018 19:07 147

Двое калужан стали жертвами мошенников при продаже вещей на интернет-сайте, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Они разместили объявление, но вместо покупателей им позвонили мошенники, которые заявили, что готовы сразу оплатить полную стоимость покупки. Продавцы сообщили им реквизиты карты, но в итоге мошенники только сняли деньги с их счетов. Калужане лишились 30 тысяч рублей.