Мироточивую икону привезут в калужский Никитский храм

04.12.2018 14:12 184

Чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умиление» (Локотская) прибудет в Калужский Никитский храм 13 декабря.

Во время пребывания иконы в соборе ежедневно будут совершать литургию в 9 утра, в 10:20 — молебен, в 17:00 — вечернее богослужение.

Икона пробудет в храме до 5 января, сообщают организаторы.

Икона Пресвятой Богородицы «Умиление» — единственная в мире, на которой

проявился нерукотворный лик Матери Божией