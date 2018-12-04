Калужанин сядет на 2 года за порезанного знакомого

04.12.2018 12:19 199

Житель Калуги признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года мужчина поссорился и подрался со знакомым в одной из калужских квартир. Во время драки знакомый пытался удержать буяна захватом за шею и руки за спиной. Мужчина вырвался, схватил нож и ударил пострадавшего в район печени.

Мужчину приговорили к 2 годам в колонии общего режима.