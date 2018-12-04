Количество аварий на дорогах выросло до шести десятков

За понедельник, 3 декабря, сотрудники ГИБДД области оформили 60 мелких ДТП в которых пострадали только автомобили. В теплое время года количество столкновений обычно около 40-50.
ДТП с пострадавшим зарегистрировано одно — неизвестный сбил велосипедиста, сообщил отдел пропаганды УГИБДД.
За день инспекторы оштрафовали 4,4 тысячи нарушителей, из них 7 были нетрезвы, 3 выехали на «встречку» 12 неправильно перевозили детей. 78 пешеходов перешли дорогу не по правилам.
|
Женщины обманом завладели землей в Калуге 04.12.2018 14:27
Мироточивую икону привезут в калужский Никитский храм 04.12.2018 14:12
За ночь с улиц Калуги вывезли 810 кубометров снега 04.12.2018 12:36
Калужанин сядет на 2 года за порезанного знакомого 04.12.2018 12:19
Чиновник медленно ответил «Гринпису» и был оштрафован 04.12.2018 11:58
Фура остановила движение «троек» в Калуге 04.12.2018 11:19
Спасатели предупреждают о гололеде 04.12.2018 11:06
Карантин по бешенству отменили в Медынском районе 04.12.2018 10:36
Поврежденные светофоры в Обнинске будут восстанавливать почти неделю 04.12.2018 10:13
Юноша пытался продать гашиш в Воротынске, но не удачно 04.12.2018 09:42
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: