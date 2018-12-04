Количество аварий на дорогах выросло до шести десятков

04.12.2018 11:37 250

За понедельник, 3 декабря, сотрудники ГИБДД области оформили 60 мелких ДТП в которых пострадали только автомобили. В теплое время года количество столкновений обычно около 40-50.

ДТП с пострадавшим зарегистрировано одно — неизвестный сбил велосипедиста, сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

За день инспекторы оштрафовали 4,4 тысячи нарушителей, из них 7 были нетрезвы, 3 выехали на «встречку» 12 неправильно перевозили детей. 78 пешеходов перешли дорогу не по правилам.