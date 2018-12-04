Спасатели предупреждают о гололеде

04.12.2018 11:06 309

Во вторник, 4 декабря, на дорогах и улицах Калужской области прогнозируется гололед и гололедица.

Неблагоприятные дорожные условия начнутся примерно с 11-13 часов дня и продлятся как минимум весь день и ночь среды, 5 декабря, предупреждает пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Жителям региона традиционно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.