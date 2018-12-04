Поврежденные светофоры в Обнинске будут восстанавливать почти неделю

04.12.2018 10:13 232

Два светофора вышли из строя на проспекте Маркса в минувшие выходные, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба администрации наукограда. Регулировщиков в районе остановки «Колизей» и электрический кабель над переходом повредил водитель, который перевозил негабаритный груз. Виновника нашли. Его заставят возместить ущерб. Светофоры будут восстанавливать 5-7 дней.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей