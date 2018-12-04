Юноша пытался продать гашиш в Воротынске, но не удачно

04.12.2018 09:42 89

24-летнего калужанина задержали за продажу гашиша, сообщила во вторник, 4 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Молодой человек сначала приобрел дурман, а затем стал искать покупателя. Заказчика он нашел в Воротынске, но при продаже зелья попался полицейским, которые изъяли наркотик и выяснили, что его масса 5,01 гр.

За сбыт ему грозит от 8 до 15 лет заключения.