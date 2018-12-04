Москвич получил 7 лет за попытку зарезать жителя Медыни

61-летний житель Москвы получил срок за покушение на убийство жителя Медыни, сообщила в понедельник, 3 декабря, пресс-служба областного следственного комитета.
В июле этого года мужчины поругались в Медыни. Москвич достал нож и ударил потерпевшего в шею, собирался нанести еще удар, но пострадавший вывернулся, выбил нож из руки приезжего и убежал.
Мужчину приговорили к 7 годам, причем первые 3 из них он проведет в тюрьме, а оставшие в колонии особого режима.
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