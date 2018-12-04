Дома в Обнинске останутся без воды из-за отсутствия электричества

04.12.2018 08:42 137

Во вторник, 4 декабря, в Обнинске в нескольких домах в 9:30 отключат воду. Это произойдет из-за отключения электроэнергии на повысительной станции, сообщает администрация наукограда.

Без воды останутся дома №16, 18 и 20 на улице Энегельса.

Свет на станции дадут к 11:00. После этого будет восстановлено водоснабжение жилья.