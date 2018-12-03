Калуга будет готова к праздникам 10 декабря

03.12.2018 19:10 177

Уже 10 декабря Калуга будет полностью готова к встрече нового года.

Как сообщила пресс-служба городской Управы, к этому времени будут установлены и все новогодние елки, включая главную на Театральной площади.

Несколько новогодних елок в Калуге уже установили. Начали украшать свои фасады калужские магазины, кафе и рестораны. В этом году им вновь предложили принять участие в конкурсе на лучшее художественное и световое оформление. Оцениваться будут новизна, оригинальность, наличие новогодних элементов и культура оформления, а также наличие новогодних скидок. Победителей наградят 24 января.