Интернациональная группа наркодиллеров получила реальные сроки

Группа наркодилеров из стран ближнего зарубежья предстала перед судом и получила наказание.
Группа была создана в ноябре 2017 года и занималась незаконным оборотом героина. Члены шайки получали и фасовали наркотик, а после закладывали его в разных местах Калуги, направляя сведения о нахождении тайника руководителю, который и сообщал координаты потребителям.
Суд приговорил интернациональную банду к реальным срокам: граждане Таджикистана уедут в колонию общего режима на 11 и 12 лет, а гражданка Украины – на 10, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
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