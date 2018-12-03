Интернациональная группа наркодиллеров получила реальные сроки

03.12.2018 18:51 169

Группа наркодилеров из стран ближнего зарубежья предстала перед судом и получила наказание.

Группа была создана в ноябре 2017 года и занималась незаконным оборотом героина. Члены шайки получали и фасовали наркотик, а после закладывали его в разных местах Калуги, направляя сведения о нахождении тайника руководителю, который и сообщал координаты потребителям.

Суд приговорил интернациональную банду к реальным срокам: граждане Таджикистана уедут в колонию общего режима на 11 и 12 лет, а гражданка Украины – на 10, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.