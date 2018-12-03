Приставы выдворили из страны 19 нелегалов

03.12.2018 21:00 123

Калужские приставы выдворили за пределы региона и страны 19 нелегальных мигрантов, сообщила 3 декабря пресс-служба УФССП области.

Полицейские задержали 7 граждан Таджикистана и 12 граждан Узбекистана, незаконно пребывающих на территории области. Суд признал их виновными в нарушении правил въезда и пребывания в РФ, оштрафовал и предписал покинуть страну.

После оформления всех необходимых документов сотрудники силового блока ведомства препроводили 19 нелегалов до пункта пропуска через государственную границу в один из столичных аэропортов, откуда те улетели на Родину.