Калужанка получила участок ценой в 1,8 миллиона рублей по подложной выписке

04.12.2018 08:00 226

На днях прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении жительницы Калуги. Её подозревают в мошенничестве.

Калужанка обратилась филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» с заявлением о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о земельном участке на улице Парковой. В подтверждение права собственности на землю женщина представила выписку из похозяйственной книги, на основании чего сведения в ГКН внесли.

Но прокуратура установила, что представленная выписка гражданке не выдавалась и является подложной. Таким образом, произошло хищение земельного участка, являвшегося муниципальной собственностью, что нанесло городу ущерб на сумму более 1,8 миллиона рублей.

За мошенничество в особо крупном размере прокуратура направила в УМВД материалы для возбуждения уголовного дела, сообщила 3 декабря пресс-служба ведомства.