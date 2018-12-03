На территории области показатели ОРВИ в норме, гриппа нет

Эпидемическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Калужской области на прошлой неделе, 26 ноября - 2 декабря, оставалась благополучной. Заболеваемость находилась, примерно, на уровне предыдущих недель, сообщает калужское региональное управление Роспотребнадзора.
Всего по области зарегистрировано 5994 случая ОРВИ. Незначительно выросло число заболевших школьников. Пороговые же показатели заболеваемости не превышены ни в одной из возрастных групп.
Грипп на территории области пока не регистрировался.
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