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12 декабря прокуратура примет всех желающих

03.12.2018 14:01 0 195
12 декабря прокуратура примет всех желающих

В среду, 12 декабря, в прокуратуре Калужской области пройдет общероссийский день приема граждан.

В городских, районных и приравненных к ним специализированных прокуратурах прием будет осуществляться по месту их расположения, информация об адресах которых размещена на официальном сайте прокуратуры Калужской области.

При этом уполномоченные лица помимо непосредственного личного приема организуют личное обращение заявителей к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи и аудиосвязи.

В Калуге граждан ждут в приемной, расположенной по адресу: ул. Кутузова, 2а, каб. 115.


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