Рецидивист вернулся отомстить хозяину обокраденного им дома

03.12.2018 19:56 350

В 2015 году калужанин был судим за кражу из частного дома. А в марте этого года, выпивая с соседом, он похитил у него пистолет и ключи от машины, на которой и отправился вместе с женой на поиски спиртного для продолжения банкета.

В поселке Малинники рецидивист увидел тот самый дом, за кражу из которого отсидел три года, и решил отомстить его хозяину. Взобравшись на второй этаж, он стал стучать в окно, угрожая семье хозяина оружием. Мужчина вызвал полицию, которая и задержала злоумышленника.

Имея непогашенную судимость, рецидивист совершил ряд опасных преступлений, среди которых угон автомобиля и угроза убийством, за что и получил 4 года строгого режима, сообщила 3 декабря пресс-служба УМВД области.