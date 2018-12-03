Рецидивист вернулся отомстить хозяину обокраденного им дома

В 2015 году калужанин был судим за кражу из частного дома. А в марте этого года, выпивая с соседом, он похитил у него пистолет и ключи от машины, на которой и отправился вместе с женой на поиски спиртного для продолжения банкета.
В поселке Малинники рецидивист увидел тот самый дом, за кражу из которого отсидел три года, и решил отомстить его хозяину. Взобравшись на второй этаж, он стал стучать в окно, угрожая семье хозяина оружием. Мужчина вызвал полицию, которая и задержала злоумышленника.
Имея непогашенную судимость, рецидивист совершил ряд опасных преступлений, среди которых угон автомобиля и угроза убийством, за что и получил 4 года строгого режима, сообщила 3 декабря пресс-служба УМВД области.
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