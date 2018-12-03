В Медыни столичный житель осужден на 7 лет за покушение на убийство

03.12.2018 13:39 259

В Медыни осужден 61-летний житель столицы за покушение на убийство, сообщила 3 декабря пресс-служба прокуратуры.

В июле этого года москвич, приехавший в гости к своему знакомому в районный центр, повздорил с местным жителем на автобусной остановке. От слов он вскоре перешел к делу, ударив оппонента ножом в шею. Затем подсудимый нанес еще один удар ножом, но раненый мужчина смог убежать и попросить о помощи.

Полицейские задержали нападавшего. На суде он не признал своей вины, настаивая на самообороне, но тем не менее получил наказание в виде 7 лет лишения свободы.