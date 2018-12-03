Инвалиду компенсировали моральный вред от полученных травм

03.12.2018 19:00 202

Житель Ферзиковского района, инвалид 1 группы, требовал компенсацию морального вреда за полученные им травмы, сообщила 3 декабря пресс-служба прокуратуры Калужской области. Прокуратура района проверила обращение инвалида и направила в Калужский суд исковое заявление о взыскании с виновника причиненных ему телесных повреждений компенсации в сумме 75 000 рублей.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей