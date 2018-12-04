В женской колонии заключенных учили толерантности к ВИЧ-инфицированным

04.12.2018 07:13 165

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. По всей стране в эти дни проводится Всероссийской акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

Так, в женской исправительной колонии Калужской области провели социально-психологический тренинг для осужденных, направленный на формирование толерантного отношения к людям с ВИЧ инфекцией. Заключенным рассказали, что ВИЧ-инфекция не является болезнью аморальных распущенных людей, ведь можно заразиться и в результате переливания крови.

Основной целью тренинга было формирование в сознании обитательниц колонии представлений, сохранению здоровья и помощь в приобретении жизненных навыков при столкновении с данной проблемой, сообщила пресс-служба УФСИН области.