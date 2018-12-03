Рецидивист обокрал сожительницу

03.12.2018 12:55 233

Жительница Обнинска на днях пожаловалась в полицию на кражу гаджетов.

Похитителем оказался сожитель гражданки, который в ходе ссоры забрал ее смартфон и планшет, а затем продал, потратив деньги на собственные нужды.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Согласно действующему законодательству, сожителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщило УМВД области.