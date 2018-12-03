Лихач на «Жигулях» повредил две иномарки

03.12.2018 11:46 504

В воскресенье, 2 декабря, на 105 километре трассы М-3 «Украина» случилась авария.

52-летний мужчина за рулем автомашины ВАЗ ехал из Белоусово в сторону Обнинска. Пролетев перекресток на красный сигнал светофора, он столкнулся с «Тойотой», ехавшей на зеленый свет. От удара ВАЗ отбросило на стоящую автомашину «Рено».

В результате ДТП пострадал пассажир автомашины ВАЗ, мужчина 42 лет, который получил травмы различной степени тяжести, сообщил ОМВД России по Обнинску.