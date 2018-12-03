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В бору двухлетняя девочка пострадала в аварии

03.12.2018 11:12 0 276
В бору двухлетняя девочка пострадала в аварии

В субботу, 1 декабря, на подъезде к Калуге со стороны автодороги М3 «Украина» произошла авария.

Молодой человек за рулем «Форда», двигаясь со стороны Анненок, не соблюдал дистанцию до идущего впереди автомобиля «Опель». В результате пренебрежения ПДД произошло столкновение машин, в котором пострадала двухлетняя пассажирка «Опеля». Девочка получила различные травмы, сообщило УМВД России по Калуге.


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