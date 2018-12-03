Семеро пострадали в авариях на дорогах за минувшие выходные

За минувшие выходные, 1-2 декабря, на территории Калужской области в шести дорожно-транспортных происшествиях пострадало семь человек, среди которых двое детей.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 790 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 22 водителя сели за руль в нетрезвом виде, 25 человек нарушили правила перевозки детей, 10 лихачей выехали на встречную полосу.
Также ПДД нарушили 112 пешеходов, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.
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