Семеро пострадали в авариях на дорогах за минувшие выходные

03.12.2018 11:05 126

За минувшие выходные, 1-2 декабря, на территории Калужской области в шести дорожно-транспортных происшествиях пострадало семь человек, среди которых двое детей.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 790 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 22 водителя сели за руль в нетрезвом виде, 25 человек нарушили правила перевозки детей, 10 лихачей выехали на встречную полосу.

Также ПДД нарушили 112 пешеходов, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.