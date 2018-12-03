Малоярославецкий безработный обманул кредитную организацию на 5 тысяч рублей

03.12.2018 09:52 226

Житель Малоярославца обратился в кредитную организацию с просьбой о выдаче микро-займа в 5 тысяч рублей.

Сотрудникам организации он поведал, что хорошо зарабатывает, а деньги срочно потребовались на подарок супруге. Подписав договор и получив деньги на руки, заемщик пообещал через месяц вернуть займ с процентами, но слова своего не сдержал, что послужило основанием для обращения должностных лиц организации в правоохранительные органы.

В ходе полицейской проверки выяснилось, что должник нигде не работает.

Стражи порядка завели на предприимчивого молодого человека уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району.