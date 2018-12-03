17 бутылок спиртного вынес из магазина предприимчивый посетитель

03.12.2018 09:37 370

Директор торговой точки заявил в полицию Малоярославца о краже алкоголя на 8 тысяч рублей.

На записях с камер наблюдения видно, как вечером в магазин зашел посетитель, взял с прилавка 10 бутылок спиртного, сложил в рюкзак и вышел. Спрятав похищенное за мусорными баками неподалеку, он вернулся, вынес еще 7 бутылок, и уехал на маршрутке.

Вскоре полицейские установили личность похитителя: им оказался житель соседнего населенного пункта. На допросе молодой человек рассказал, что часть награбленного употребил сам, а часть продал знакомым по сходной цене.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району.