Незваный гость обокрал радушного хозяина с помощью мобильного

03.12.2018 08:51 290

Житель Обнинска пожаловался в полицию на кражу имущества.

Заявитель попросил приятеля сходить в магазин за выпивкой. Тот просьбу выполнил и пришел к потерпевшему домой, но не один, а с другом. В ходе застолья, пока хозяин ненадолго отвлекся, незваный гость похитил его телефон и с помощью мобильного банка списал с карты 4900 рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение воришки: им оказался ранее судимый житель Детчина, сообщает пресс-служба ОМВД России по Обнинску.