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Лже-посредник обманул фирму на 180 тысяч

02.12.2018 10:00 0 78
Лже-посредник обманул фирму на 180 тысяч

Неизвестный гражданин обманул фирму-покупателя на 180 тысяч рублей, сообщила в воскресенье, 2 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина нашел в Москве продавца упаковочной пленки, обговорил с ним условия продажи. В Калуге он нашел покупателя на товар, причем стороны не догадывались, что заключают сделку через посредника. В итоге фирма прислала грузовик с пленкой в Калугу, покупатель перевел 180 тысяч на счет, указанный мошенником.

Продавец не получил деньги, разорвал договор и вернул грузовик на склад.

Покупатель пошел в полицию с заявлением о мошенничестве. Лже-посредника ищут.


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