Кировчанин украл у соседки металлолом на 20 с лишним тысяч

29-летний житель Кировского района на днях ограбил соседку-пенсионерку.
Женщина приготовила черный лом для использования, железяки увидел ранее судимый мужчина и в отсутствие бабушки унес их с ее участка и сдал. Получил 21 тысячу рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД. Деньги мужчина потратил.
Полицейские вычислили похитителя. Молодой человек признался в содеянном. Ему грозит до 5 лет.
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