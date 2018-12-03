Кировчанин украл у соседки металлолом на 20 с лишним тысяч

03.12.2018 08:00 198

29-летний житель Кировского района на днях ограбил соседку-пенсионерку.

Женщина приготовила черный лом для использования, железяки увидел ранее судимый мужчина и в отсутствие бабушки унес их с ее участка и сдал. Получил 21 тысячу рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД. Деньги мужчина потратил.

Полицейские вычислили похитителя. Молодой человек признался в содеянном. Ему грозит до 5 лет.