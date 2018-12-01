Воду отключили в Обнинске из-за аварии

01.12.2018 10:38 132

Авария на водопроводе произошла в Обнинске в пятницу, 30 ноября. Из-за нее в субботу, 1 декабря, в наукограде отключили воду в четырех домах: на проспекте Ленина 164 и 166 и на улице Гагарина 23 и 25.

- Питьевую воду подвезет автомобиль В 849 МХ 40, он будет стоять между домами Ленина, 166 и Гагарина, 23 с 10-00, - сообщает администрация города на официальной странице в соцсети.

Холодной воды в домах не будет до тех пор пока не закончится ремонт.