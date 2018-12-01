Обнинец украл и продал машину знакомой

01.12.2018 10:32 227

Автомобиль престижной марки пропал с неохраняемой стоянки в Обнинске, сообщила в субботу, 1 декабря, пресс-служба УМВД.

А вскоре у машины появился новый хозяин. Полицейские выяснили, что продал авто знакомый владелицы. Ключи от машины у него были, про то, что документы хранятся в бардачке он знал.

Машину у нового хозяина изъяли и в ближайшее время передадут старой владелице.

Продавцу грозит за кражу до 6 лет.