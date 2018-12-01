Калужанин порезал соседа из-за претензий к его собаке

01.12.2018 09:59 336

Мужчины в Калуге подрались из-за добермана, принадлежащего одному из них, сообщила в субботу, 1 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Соседский пес раздражал одного из спорщиков. Встречаясь с собакой, он грубо выражал неудовольствие, пугая животное. Собаку в день конфликта вывела на прогулку девушка хозяина. Сосед в очередной раз «наехал» на них. Вернувшийся с работы собаковод не выдержал и пошел разбираться.

Во время ссоры судимый мужчина схватил кусок трубы и замахнулся на собачника. Защищаясь тот достал нож и ударил несколько раз обидчика. После этого собаковод сдался полиции.

За умышленное причинение вреда здоровью ему грозит до 10 лет.