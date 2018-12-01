Калужанин порезал соседа из-за претензий к его собаке

Мужчины в Калуге подрались из-за добермана, принадлежащего одному из них, сообщила в субботу, 1 декабря, пресс-служба областного УМВД.
Соседский пес раздражал одного из спорщиков. Встречаясь с собакой, он грубо выражал неудовольствие, пугая животное. Собаку в день конфликта вывела на прогулку девушка хозяина. Сосед в очередной раз «наехал» на них. Вернувшийся с работы собаковод не выдержал и пошел разбираться.
Во время ссоры судимый мужчина схватил кусок трубы и замахнулся на собачника. Защищаясь тот достал нож и ударил несколько раз обидчика. После этого собаковод сдался полиции.
За умышленное причинение вреда здоровью ему грозит до 10 лет.
|
Воду отключили в Обнинске из-за аварии 01.12.2018 10:38
Обнинец украл и продал машину знакомой 01.12.2018 10:32
«Мерседес» столкнулся с фурой на окраине области 01.12.2018 08:51
Мужчины заплатили мошенникам 150 тысяч, чтобы взять кредит 30.11.2018 20:43
Пропавшего десятилетнего ребенка нашли на чердаке в Людиново 30.11.2018 16:01
Расписание электричек изменится на неделю из-за укладки новых путей 30.11.2018 15:19
Женщина заплатила за свет и тепло 41 тысячу чтобы выехать из страны 30.11.2018 15:10
Сало, забереги и ледоход на калужских реках 30.11.2018 13:31
Бухгалтер психинтерната присвоила пенсии подопечных 30.11.2018 13:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: