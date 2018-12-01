«Мерседес» столкнулся с фурой на окраине области

01.12.2018 08:51 222

В пятницу, 30 ноября «Мерседес» столкнулся с большегрузом «МАН» на окраине области. ДТП произошло в 20:14 на 28 км дороги А-108 «Московское большое кольцо». В результате столкновения пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС. Ликвидировали последствия аварии 8 представителей спецслужб: спасатели, ГИБДД и врачи.



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