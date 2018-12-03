Директор боровской компании пытался «купить» экономического полицейского за 150 тысяч

03.12.2018 06:53 249

Генеральный директор боровского ООО «Ультра» обвиняется в даче взятки сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции. 31-летний житель Московской области пытался «купить» полицейского за 150 тысяч рублей, чтобы тот прекратил проверку. За дачу взятки руководителю грозит до 8 лет тюрьмы и штраф до 30-кратного размера.



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