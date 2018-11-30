Мужчины заплатили мошенникам 150 тысяч, чтобы взять кредит

30.11.2018 20:43 154

Жителя Юхновского района понадобилась крупная сумма и они решили взять кредит в банке, сообщила в пятницу, 30 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Они оставили в Интернете заявку и с ними связался представитель банка. Он сообщил, что кредит одобрен, но сначала надо заплатить страховку в 150 тысяч. Будущие заемщики согласились и перевели нужную сумму. После этого Интернет-ресурс оказался заблокирован, а «специалисты банка» - недоступными.

Пострадавшие пошли в полицию. Мошенников ищут.