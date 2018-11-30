Полицейские отказывались возбуждать дело о побитой машине, но прокуратура заставила

30.11.2018 19:23 125

Неизвестные повредили машину у жительницы Перемышльского района, но полиция после проверки отказалась возбуждать дело, сообщила в пятницу, 30 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

При этом автомобиль — единственное транспортное средство в семье. На ней возят престарелого человека в больницу. А доход семьи — ниже прожиточного минимума.

Прокуратура признала отказ возбуждать дело необоснованным. Его в итоге завели и расследуют.